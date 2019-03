Cinema: a Cortinametraggio sbancano La gita

CORTINA, 23 MAR - Alla XIV edizione di Cortinametraggio, il festival di corti diretto da Maddalena Mayneri che si chiude a Cortina sbanca 'La gita' di Salvatore Allocca che vince Il Miglior Corto Assoluto e anche il Premio NuovoImaie che va a Fatou Mbemgue e Filippo Scotti i due attori protagonisti. Il corto vince poi anche Il Premio Migliori Dialoghi - Cinemaitaliano.Info e il Premio Anec-Fice che darà al corto la distribuzione in 450 sale cinematografiche d'essai. Il Premio del Pubblico - Farecantine va invece a Pepitas di Alessandro Sampaoli che vince anche il Premio Miglior Attrice - Dolomia a Ariella Reggio il Premio Rai Cinema Channel per il "Corto più web". A Pepitas vanno anche il Premio Augustus Color e il Premio Miglior Corto Commedia. Il Premio Miglior Attore - Dolomia va invece a Lino Musella per la doppia interpretazione nei corti Fino alla fine di Giovanni Dota e Il perdono di Marcello Cotugno. Il Premio Miglior Videoclip Underground - Italo va a Nuddu Ca Veni di Skom Feat. Simona Norato diretto da Giovanni Tomaselli. Una menzione speciale va invece a Ultima Botta A Parigi di Myss Keta di Simone Rovellini. Il Premio Miglior Videoclip Mainstream - I Santi Di Diso va a Argentovivo di Daniele Silvestri Feat. Rancore e Manuel Agnelli diretto da Giorgio Testi. Una menzione speciale a Paracetamolo di Calcutta di Francesco Lettieri. Miglior Fotografia - Mia Bag a Jan Klein per The Divine Way di Ilaria Di Carlo mentre Colonna Sonora - Universal Music Publishing Group a Andrea Boccadoro per L'interprete di Hleb Papou. Il Premio Corti In Sala, nuova sezione in partnership con Vision Distribution, va a No Filters di Sarah Tognazzi e Laura Borgio. Il Premio Medusa al Miglior Soggetto di Lungometraggio in partnership con Medusa Film a Il Clandestino e l'Ascensore di Armando Maria Trotta. Il Premio Speciale Theresianer va a Walter Treppiedi di Elena Bouryka, infine, il Premio Speciale Bagus al regista Giorgio Testi per il videoclip Argentovivo.