Amichevole Brasile-Panama 1-1

ROMA, 23 MAR - Brasile e Panama hanno pareggiato per 1-1 nell'amichevole giocata oggi nello stadio 'Dragao' ad Oporto. Selecao in vantaggio con il milanista Paquetà al 31' pt, pareggio dei 'Canaleros' del ct Dely Valdes, ex attaccante del Cagliari, con Machado al 35' pt. Alla partita ha assistito in tribuna, assieme ad amici, l'infortunato 'lungo degente' Neymar. In campo nel Brasile anche l'altro 'italiano' Miranda, mentre l'ex laziale Felipe Anderson è entrato al 26' st al posto di Arthur.