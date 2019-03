Italia-Finlandia,Kean in campo da inizio

ROMA, 23 MAR - Prima partita ufficiale in azzurro per il millennial Moise Kean: l'attaccante juventino classe 2000 e' nella formazione ufficiale dell'Italia che stasera a Udine affronta la Finlandia nella prima partita di qualificazione a Euro 2020. Mancini lo schiera nel tridente d'attacco con Immobile e Bernardeschi, confermando il 4-3-3 che in difesa vede sulle fasce, a supporto di Bonucci-Chiellini, Piccini e Biraghi, e il centrocampo composto da Barella-Jorginho-Verratti. Kean aveva giocato uno spezzone di partita con la nazionale maggiore, ma in amichevole contro gli Usa lo scorso novembre, subentrando a Berardi al 17' del secondo tempo.