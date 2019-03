Video fascismo su muro Palazzo Venezia

ROMA, 23 MAR - Un video con "momenti storici della storia del Fascismo" proiettato su un muro di Palazzo Venezia, a Roma, per celebrare il centenario della nascita dei Fasci italiani di combattimento a piazza San Sepolcro a Milano il 23 marzo 1919. Il 'blitz', messo in atto la scorsa notte, è stato rivendicato sui social da Ernesto Moroni, presidente della formazione di estrema destra 'Movimento Politico Rivoluzionario Azione Frontale'. Su Twitter Moroni ha pubblicato anche un video - in cui la data storica è tra l'altro erroneamente indicata come '1929' - che lo ritrae apparentemente da solo sul marciapiede di piazza Venezia mentre, con un proiettore in mano, proietta appunto le immagini in bianco e nero (circa un metro quadrato di superficie) sul muro dell' edificio ben illuminato dai lampioni. Della vicenda è stata informata la Digos che ha avviato accertamenti.