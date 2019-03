Azzurri: Mancini "Kean è un predestinato"

ROMA, 23 MAR - "Penso che Kean sia un predestinato, è un giocatore che ha grandi qualità, migliora sempre e penso che possa diventare un calciatore importante". Così il ct della nazionale, Roberto Mancini, parla del 'millannial' azzurro destinato stasera a esordire dal 1' nella gara contro la Finlandia a Udine. "Kean è un giocatore che ha fatto sempre benissimo e ha grandi possibilità - spiega Mancini in un'intervista a Rai Sport - ricordiamo sempre che è un ragazzo di 19 anni, quindi possiamo aspettarci delle ottime cose, così come degli errori ma credo che questa sia la strada giusta". Più in generale, Mancini spiega di aver "puntato su giocatori un po' più giovani e che stanno giocando così da poter avere un futuro in nazionale. Ovviamente - chiarisce - servono anche giocatori esperti che sappiano indirizzare i più giovani, perchè i giovani hanno entusiasmo e voglia di fare, però poi in queste situazioni l'esperienza conta, e Chiellini, Bonucci, Jorginho e Verratti sono giocatori che posso aiutare molto questi ragazzi".