Iniziata a Roma la firma dell'intesa Italia-Cina

ANSA) - ROMA, 23 MAR - E' iniziata a Villa Madama la cerimonia per la firma del Memorandum d'Intesa tra Italia e Cina, alla presenza del presidente cinese Xi Jingping e del premier Giuseppe Conte. Diversi i ministri delle due delegazioni presenti in sala, tra cui per l'Italia Luigi Di Maio, Giovanni Tria e Enzo Moavero. Dietro il tavolo della firma le bandiere italiana, europea e cinese. (ANSA).