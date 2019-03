Xi a Roma:Lippi "paura Cina?Italia forte utile a tutti

ROMA, 23 MAR - "In 7 anni di lavoro in Cina Xi Jinping mi aveva spesso inviato messaggi: ieri al Quirinale è venuto a salutarmi di persona, mi dicono non sia così frequente per il cerimoniale". Marcello Lippi, ct dell'Italia campione del mondo e poi tecnico della Cina, ha tratto convinzioni ancora più chiare dalla cena da Mattarella. "Paura della Cina? Non entro in discorsi ideologici: sento dire che l'Ue è preoccupata, ma l'Italia non naviga nell'oro e stringere accordi con l'economia più grande del mondo non può che far bene. Un'Italia più ricca sarà utile a tutti".