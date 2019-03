Roma: Florenzi out 2-3 settimane

ROMA, 23 MAR - Fuori col Napoli, come previsto, ma out anche contro Fiorentina e Sampdoria. La Roma perde Alessandro Florenzi per 2-3 settimane a causa del risentimento muscolare al polpaccio accusato in Nazionale. Il terzino questa mattina è stato sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato una lesione del soleo della gamba sinistra. Florenzi salterà quindi i prossimi tre impegni di campionato e proverà a recuperare per il match con l'Udinese del 13 aprile.