Calcio: l'Albania esonera Panucci

ROMA, 23 MAR - La Federcalcio albanese ha esonerato Christian Panucci. Al ct italiano è stata fatale la sconfitta per 2-0 con la Turchia nelle qualificazioni all'Europeo del 2020. Nel comunicare di aver "ufficialmente interrotto la collaborazione" con Panucci, la FSHS lo ringrazia "per il lavoro svolto finora" e gli augura "il successo nella sua carriera". La nazionale nella seconda partita eliminatoria, contro Andorra, sarà guidata da Ervin Bulku e Sulejman Mema, così come dal resto dello staff attuale.