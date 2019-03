Casinò, Presidente Vda in procura

AOSTA, 23 MAR - Il presidente della Regione Valle d'Aosta, Antonio Fosson, si è presentato alle 9 a Palazzo di Giustizia di Aosta per essere sentito come persona informata sui fatti dal pm Luca Ceccanti nell'ambito di un'inchiesta sulle lettere di garanzia inviate nella primavera 2014 a tre istituti bancari creditrici del Casinò di Saint-Vincent dall'allora presidente della Regione Augusto Rollandin (indagato per abuso d'ufficio). All'epoca Fosson era assessore regionale alla sanità. Oltre a Fosson oggi vengono sentiti in procura anche gli altri componenti dell'esecutivo in carica nel 2014: Joel Farcoz, Mauro Baccega, Luca Bianchi, Marco Viérin, Aurelio Marguerettaz, Pierluigi Marquis e Renzo Testolin.