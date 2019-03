Euro 2020: torna CR7,Portogallo non vola

ROMA, 22 MAR - Il Portogallo ritrova Cristiano Ronaldo, ma non i gol. Nelle gare di qualificazioni a Euro 2020, è solo 0-0 con l'Ucraina di Shevechenko: il ritorno in campo con la maglia della nazionale di CR7 - assente dagli scorsi mondiali - non ha entusiasmato, anche se in un paio di occasioni è stato l'ottimo portiere ucraino a stoppare i portoghesi e lo stesso Ronaldo. Tutto facile invece per i campioni del mondo della Francia che contro la Moldova si sono imposti 4-1 grazie alle reti di Griezmann, Varane, Giroud e Mbappè. Nel finale il gol della bandiera per i moldavi con Ambros. Goleada dell'Inghilterra che batte la Repubblica Ceca 5-0: un super Sterling trascina con una tripletta la squadra di Southgate. A segno anche Kane su rigore. Nel finale autogol di Kalas. Nello stesso gruppo B, 1-1 tra Bulgaria e Montenegro. Battuta invece 2-0 dalla Turchia l'Albania di Panucci. Vince con lo stesso punteggio l'Islanda con Andorra. Nel girone del Portogallo successo Lussemburgo-Lituania 2-1.