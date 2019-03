Pensioni: Bernini, è furto di Stato

ROMA, 22 MAR - "Ora è ufficiale: sono 5,6 milioni gli anziani che si vedranno decurtare la pensione per effetto della legge di bilancio giallo verde. Il governo, per finanziare reddito di cittadinanza e quota 100, toglierà dalle tasche dei pensionati 2,2 miliardi in tre anni. Un inaccettabile furto di Stato a chi ha lavorato una vita, e tutto in nome della decrescita infelice". Lo dichiara Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di Forza Italia.