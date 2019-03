Berlusconi, con noi Basilicata riparte

MATERA, 22 MAR - "Domenica si vota in Basilicata. Ai cittadini lucani voglio ricordare che ogni voto per Forza Italia e per il generale Bardi sarà un voto per cambiare questa regione dopo anni di malgoverno della sinistra. La Basilicata è pronta a ripartire! #ElezioniBasilicata #BardiPresidente". Lo scrive su twitter Silvio Berlusconi.