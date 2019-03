Chiellini, da Mancini serenità e fiducia

UDINE, 22 MAR - Mancini "ha dato serenità, fiducia ed entusiasmo". "Dopo il periodo che abbiamo passato, credo siano stati i tre ingredienti che hanno fatto svoltare un po' tutto l'ambiente a prescindere dalle qualità tecniche che tutti noi mettiamo in campo. Non era semplice ripartire in questo modo, soprattutto per chi ha vissuto i momenti dell'eliminazione ai Mondiali. Non era così scontato". Lo ha detto il capitano azzurro, Giorgio Chiellini, nella conferenza stampa della vigilia di Italia-Finlandia "Il clima è ottimo, siamo un gruppo che sta bene insieme. Adesso abbiamo queste partite che ci servono per staccare il pass per Euro 2020, poi comincerà una nuova avventura e lì si provano delle emozioni uniche. Penso che l'ambizione di questo gruppo sia arrivare a provarle tra un anno e mezzo".