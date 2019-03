Volpi:Icardi?Valutiamo l'altra settimana

MILANO, 22 MAR - "Icardi sta inserendosi nel gruppo. Valuteremo all'inizio della prossima settimana quali saranno le sue condizioni fisiche, solo allora decideremo i tempi necessari per rimetterlo a disposizione completamente. Seguiremo un percorso normale". Il professore Piero Volpi, responsabile del settore medico dell'Inter, ha commentato così la situazione di Mauro Icardi, rientrato in gruppo. "Nainggolan? Sta migliorando e completando il proprio recupero. Per De Vrij dovrebbe trattarsi solo di un affaticamento", ha aggiunto, a margine dell'Inter Medical Meeting.