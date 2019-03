Musica: hit parade, Ligabue ancora re con Start

ROMA, 22 MAR - Ligabue si conferma in testa alla classifica dei dischi più venduti della settimana con Start, il suo 12/o album d'inediti che conquista anche il terzo posto tra i vinili secondo le rilevazioni Fimi/GfK. Esordisce secondo il rapper romano Nayt con il suo Raptus 3 terzo capitolo della trilogia iniziata nel 2015. Al terzo posto ancora rap con MM Vol.3, terzo capitolo della sua mixtape-saga di MadMan. Quarta piazza per Salmo, in discesa dal podio. Slitta quinto Peter Pan di Ultimo, in attesa del nuovo album del giovane cantautore, a ormai più di un anno dalla sua uscita. Debutta sesta Paola Turci con Viva da morire, il suo nuovo album che contiene 10 canzoni tra cui L'ultimo ostacolo apprezzatissimo a Sanremo. Al settimo posto c'è il rapper Lazza con Re Mida. Mahmood, è ottavo con Gioventù Bruciata e primo tra i singoli con Soldi. Al nono posto della classifica degli album e al primo di quella dei vinili esordisce Hype Aura, album di debutto del duo rap ticinese Coma_Cose. Chiude la top Bohemian Rhapsody.