Milan: 2-0 nel test contro Chiasso

MILANO, 22 MAR - Senza una dozzina di giocatori impegnati con le nazionali, il Milan ha chiuso la settimana con un'amichevole contro il Chiasso: 2-0 il risultato finale, con gol di Jose Mauri e Jesus Suso, tutti nel primo tempo. Riccardo Montolivo e altri giocatori poco utilizzati fin qui da Rino Gattuso sono stati schierati nel test a Milanello contro la penultima squadra della serie B svizzera, allenata da Andrea Manzo, ex centrocampista con un passato rossonero negli anni '80. Ignazio Abate ha cominciato la partita da difensore centrale, Fabio Borini si è adattato come centravanti e nella ripresa Gattuso ha provato la retroguardia a tre, inserendo Mattia Caldara, in cerca della condizione ideale dopo quasi sei mesi di stop per infortunio. Dopo due giorni di riposo, i giocatori del Milan riprenderanno lunedì gli allenamenti in vista della trasferta con la Sampdoria.