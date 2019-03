Manifesti fascisti affissi nel Sulcis

IGLESIAS, 22 MAR - "100 anni di giovinezza - 23 marzo 1919-23 marzo 2019". È la scritta riportata sui manifesti affissi abusivamente oggi sui tabelloni utilizzati per i manifesti elettorali delle recenti elezioni regionali in Sardegna, a Sant'Antioco, nel Sulcis Iglesiente, in via Grazia Deledda. Accanto alla scritta l'effige di un fascio littorio. Alcuni manifesti sono stati subito strappati, mentre altri sono ancora regolarmente affissi. I manifesti sono identici a quelli comparsi in altre città italiane in questi giorni.