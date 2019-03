Conte, De Vito questione seria, bene M5s

ROMA, 22 MAR - "Nessuno nega" a Marcello De Vito la possibilità di "potersi difendere": la sua è "una questione seria", sono "ipotesi accusatorie" ma l'aspetto giudiziario è diverso da quello politico. "La politica non può aspettare una sentenza passata in giudicato" e su quella vicenda "una decisione" di "rapidità" pari a quella del M5s di espellerlo dal Movimento "non è mai stata presa". Lo dice il premier Giuseppe Conte a Bruxelles. Il M5s, osserva, è "una forza politica che ha fatto di certi valori il proprio Dna".