Italia-Finlandia: 700 tifosi da Helsinki

UDINE, 22 MAR - Sono circa 700 i tifosi finlandesi attesi a Udine per la gara di qualificazione a Euro 2020 tra Italia e Finlandia, in programma domani alle 20.45 allo stadio Friuli. Nel settore ospiti troveranno posto circa 560 supporter in arrivo da Helsinki. I restanti, compresi quelli della Federazione finlandese, siederanno in tribuna. Per i tifosi finlandesi sono previsti autobus dedicati che li accompagneranno dal centro e da altre zone dedicate della città direttamente davanti al varco d'accesso del settore ospiti. Il percorso inverso è previsto a fine gara.