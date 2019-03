Milan: Paquetà si gode n.10 Selecao

MILANO, 22 MAR - La hanno indossata fuoriclasse come Pelé, Zico, Ronaldinho e ora, in assenza di Neymar, per le prossime due amichevoli la maglia numero 10 del Brasile tocca a Lucas Paquetà, pronto a "metterla in cornice, da mostrare alla famiglia e ammirare a casa". "Spero di essere all'altezza delle aspettative", dice dal ritiro della Selecao il ventunenne, che è stato acquistato dal Milan a gennaio e subito è diventato un titolare inamovibile. "Sono felice del momento che sto vivendo, ma devo migliorare alcune cose. Gattuso è eccellente come professionista e persona, ti motiva costantemente e spinge a fare sempre più. Le soluzioni tattiche della Selecao e del Milan sono simili - ha osservato -. Nel Milan gioco come esterno sinistro, posizione che mi piace. In nazionale ci sono grandi calciatori e Dite mi dà libertà di giocare, ma la mezzala sinistra è il ruolo che preferisco".