Nuova Zelanda, 'a Tarrant ergastolo in isolamento'

ISTANBUL, 22 MAR - L'autore della strage delle moschee di Christchurch, Brenton Tarrant, potrebbe passare il resto della vita in isolamento in carcere. Lo ha detto il ministro degli Esteri e vicepremier neozelandese Winston Peters alla riunione straordinaria dell'Organizzazione della cooperazione islamica a Istanbul. "Le famiglie dei caduti avranno giustizia", ha detto, lanciando un appello alla solidarietà internazionale per sradicare le "ideologie d'odio".