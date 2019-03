Fondazione Pma Italia,da 29 aprile eterologa a rischio

ROMA, 22 MAR - Dal 29 aprile potrebbe non essere più possibile importare gameti per la fecondazione eterologa in molti centri italiani preposti, pubblici e privati. Lo denuncia all'ANSA la Fondazione Pma Italia: "Il ministero della Salute - afferma il direttore Gianni Baldini - ricorda infatti la scadenza del 29 aprile per i centri di acquisire i certificati di conformità, ma molti centri ne sono sprovvisti per il mancato rispetto della tempistica nelle ispezioni da Regioni e Enti". Una lettera urgente è stata inviata al ministero.