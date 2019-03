Cinema: Bouchet, Zalone mi ha chiuso la bocca

CORTINA D'AMPEZZO, 21 MAR - "Altro che sex symbol: avrei fatto volentieri la parrucchiera o la truccatrice". La cucina? "Non so cosa sia, per farvi capire meglio: uso il mio forno solo come ripostiglio". A parlare così al festival Cortinametraggio è Barbara Bouchet, sogno erotico italiano degli anni Settanta, ora 75enne e con ancora tanta voglia di lavorare. Intanto ha appena finito le riprese a Malindi del film 'Tolo Tolo', quinta fatica cinematografica di Checco Zalone, ma del suo ruolo non parla: "Checco mi ha cucito la bocca, non posso dire davvero nulla". E poi tra una settimana sarà a Roma sul set romano di un remake di Vacanze romane (Rome in Love di Eric Bross): "Sono la vicina del giovane giornalista a cui faccio un po' da confidente, un ruolo che assumerò poi anche verso la ragazzina sua amante. Per lei anche un remake-sequel di Milano calibro nove, film di Fernando De Leo del 1972, da girare a giugno. "Oggi - dice - più sei volgare più finisci in tv. Se non hai scandali non si parla di te".