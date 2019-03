Euro 2020: Scozia ko 3-0 in Kazakistan

ROMA, 21 MAR - Si apre con una grande sorpresa il lungo cammino delle qualificazioni a Euro 2020 di calcio. Il primo incontro in assoluto, Kazakistan-Scozia del girone I disputato ad Astana, ha visto i britannici sconfitti per 3-0. I padroni di casa, guidati dall'ex ct ceco Mihal Bilek, dopo pochi minuti erano già sul 2-0 grazie alle reti di Pertsukh (6') e Vorogovskiy (10'). Al 6' della ripresa la terza rete, di Zaynutdinov. Nel girone I si trovano anche Belgio e Russia, favorite per la qualificazione e che si sfidano stasera, e Cipro e San Marino, già in campo.