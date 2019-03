Aereo caduto: Boeing installa allarme extra su 737 Max

NEW YORK, 21 MAR - Boeing installerà un sistema di allarme extra nelle cabine di pilotaggio dei suoi 737 Max. Secondo indiscrezioni riportate dai media americani, il colosso ha deciso di includere una spia luminosa nei nuovi 737 Max e di aggiornare anche quelli esistenti. L'allarme dirà ai piloti se i sensori che indicano l'angolo del naso dell'aereo si muovono in direzioni opposte, un segnale che qualcosa non funziona. La decisione fa seguito alle critiche piovute su Boeing per l'aereo dell'Ethiopian Airlines caduto.