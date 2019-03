Conte, 'su accordo con Cina piena intesa Ue'

BRUXELLES, 21 MAR - "Non c'è da convincere nessuno perché o si sottoscrive o non si sottoscrive, doverosamente siccome siamo in famiglia informerò i miei partner su quello che stiamo facendo ma è ovvio che siamo in pieno accordo e non c'è nessun problema": così il premier Giuseppe Conte all'ingresso del vertice europeo rispondendo a chi gli chiedeva come convincerà i colleghi europei sulla firma del Memorandum con la Cina.