Flat tax: Tria, ipotesi si fanno con legge Bilancio

ROMA, 21 MAR - "E' in sede di predisposizione della legge di bilancio che potranno essere esplicitate diverse ipotesi di riforma addizionale" della tassazione e solo in quell'occasione "saranno approfondite tutte le proposte, anche quella richiamata dai senatori interroganti", cioè di una flat tax al 15% sui redditi incrementali. Così il ministro dell'Economia Giovanni Tria al question time al Senato, rispondendo a una richiesta di Fratelli d'Italia che ha avanzato una proposta in questo senso.