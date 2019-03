Brexit: Conte,no deal non auspicabile ma dipende da Gb

ROMA, 21 MAR - "La posizione italiana è che concedere un rinvio di breve termine può essere utile, ma bisogna aspettare il voto, l'ennesimo, del parlamento britannico. Noi siamo sempre per il deal, la possibilità del no deal non la riteniamo auspicabile, ma non è una nostra decisione". Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte a Bruxelles rispondendo a domande dei giornalisti sulla Brexit.