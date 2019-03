Gerusalemme: Netanyahu e Pompeo in visita a Muro del Pianto

(ANSAmed) - TEL AVIV, 21 MAR - Il segretario di stato Mike Pompeo ha visitato questo pomeriggio il Muro del Pianto a Gerusalemme accompagnato dal premier Benyamin Netanyahu e dall'ambasciatore americano David Friedman. E' la prima volta che un esponente di governo degli Stati Uniti visita il luogo - che si trova a Gerusalemme est, considerata dalla Comunità internazionale "occupata" da Israele - in compagnia di un rappresentante politico israeliano. Lo stesso presidente Usa Donald Trump nel suo ultimo viaggio in Israele si recò da solo al Muro Pianto. Secondo i media, il gesto di oggi può essere interpretato come un tacito riconoscimento da parte Usa della sovranità israeliana sul posto. Secondo le immagini diffuse dai media, sia Pompeo sia Netanyahu, come vuole la tradizione, hanno infilato biglietti di ringraziamento nelle pietre del Muro.