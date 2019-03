Barella, bello paragone con Nainggolan

FIRENZE, 21 MAR - "Mi chiamano il nuovo Nainggolan? E' un bel complimento, per me è uno dei tre centrocampisti più forti della Serie A. Siamo anche amici, sarà contento anche lui di questo accostamento". Così Nicolò Barella dal ritiro di Coverciano dove sta preparando con gli azzurri le prime due gare valide per le qualificazioni europee, con Finlandia e Liechtenstein. "Con Nainggolan mi accomuna il fatto di dare sempre tutto in campo - ha aggiunto il giovane centrocampista del Cagliari -. Lui ha più forza, io forse sono più bravo nel breve, ad entrambi piace recuperare palloni in scivolata, quando ci riesco per me è come fare un gol. A livello internazionale il centrocampista che ammiro di più è Luka Modric, del Real".