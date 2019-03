Barella, Riva esempio ma ignoro futuro

FIRENZE, 21 MAR - "Un pensiero ad emulare la storia di Riva a Cagliari l'ho fatto ma adesso non so quale è il mio futuro e quale sarà la mia carriera. E comunque la priorità per me ora è la salvezza del Cagliari". Lo ha detto Nicolò Barella, il giovane talento della squadra sarda che sta diventando uno dei punti fermi anche della Nazionale di Mancini. Barella è candidato a diventare in estate un ambitissimo uomo-mercato, tanti i club che lo stanno seguendo in Italia e all'estero. "Sono voci che fanno piacere, confermano che stai facendo bene, ma finora non ho mai parlato di mercato con la società anche perché ho preso a suo tempo un impegno, restare fino a giugno e salvare il Cagliari".