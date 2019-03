Contromano in autostrada, fermato 85enne

BOLOGNA, 21 MAR - Ha percorso quasi otto km contromano in autostrada, prima di essere fermato dalla Polizia Stradale di Bologna che gli ha revocato la patente. È successo verso le 23 di ieri sera nel tratto bolognese della A14. L'automobilista è un pensionato di 85 anni, nato ad Ancona e residente a Ozzano Emilia, nel Bolognese. Alla guida di una Ford Focus, è entrato in autostrada a San Lazzaro immettendosi sulla carreggiata Sud, ma in direzione Nord. Viaggiava sulla corsia di destra, che corrispondeva a quella di sorpasso per chi procedeva regolarmente. Non ha causato incidenti ma, per fermarlo in sicurezza, la Polstrada ha utilizzato la 'safety car', bloccando temporaneamente il traffico. Oltre alla revoca della patente, per l'uomo sono scattate diverse contravvenzioni al codice della strada e il fermo amministrativo per tre mesi della macchina.