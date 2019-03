Incendiati due mezzi raccolta rifiuti

ROCCELLA IONICA (REGGIO CALABRIA), 21 MAR - Due veicoli del Comune di Roccella Ionica utilizzati per la raccolta differenziata sono stati incendiati la notte scorsa nella periferia nord della cittadina costiera da persone non identificate. I veicoli si trovavano all'interno di un'area comunale, regolarmente recintata e chiusa, che funge da isola ecologica e centro di raccolta dei rifiuti solidi urbani. Per appiccare l'incendio, che poi ha distrutto i due mezzi, gli attentatori hanno utilizzato dosi abbondanti di liquido infiammabile. A fare scattare l'allarme sono state alcune segnalazioni fatte alle forze dell'ordine da alcuni abitanti che risiedono nella zona in cui è situata l'isola ecologica. Sul grave attentato incendiario sono state avviate indagini dagli agenti della Polizia di Stato di Siderno.