Argentina: Di Maria ko,niente amichevoli

ROMA, 21 MAR - Brutte notizie per Lionel Scaloni, ct dell'Argentina. Angel Di Maria, che era rientrato nell'Albiceleste dopo i Mondiali in Russia, ha accusato un problema al bicipite femorale sinistro durante un allenamento di preparazione alle amichevoli contro Venezuela e Marocco. L'attaccante del PSG avrebbe verosimilmente giocato proprio donani contro il Venezuela, guidando assieme a Messi (anche lui al rientro dopo i Mondiali) la Nazionale della rifondazione. Nelle prossime ore lo staff sanitario della 'Seleccion' stabilirà se Di Maria può tornare a Parigi o rimanere ancora con la Nazionale che si allena a Madrid. La presenza di Di Maria nella prossima Coppa America non sarebbe a rischio, fanno sapere dal ritiro dell'Argentina.