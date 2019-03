Shams Nadir, in era algoritmi più bisogno di poesia

ROMA, 20 MAR - Abbiamo "più che mai bisogno di poesia". Lo dice all'ANSA Shams Nadir, pseudonimo del poeta e scrittore tunisino Mohamed Nadir Aziza, che ha ricoperto vari incarichi per l'Unesco ed è cancelliere-fondatore dell'Accademia mondiale della poesia di Verona dove presenterà 'Il canto delle sirene' (Edizioni Lavoro), un omaggio alle donne di ogni cultura ed epoca, nella Giornata Mondiale della Poesia. "L'immagine e l'algoritmo hanno invaso lo spazio dell'immaginario nel mondo di oggi. La pratica del 'breve termine' in politica, l'onnipotenza del denaro e l'affermazione dell'individualismo hanno seriamente distrutto l'equilibrio della vita nella società. Solo la poesia sa come porre una benda sulle ferite dell'anima ricordandoci il bisogno imperativo di imparare di nuovo a vedere nei petali di un fiore che si apre alla rugiada il miracolo di un sole che rinasce ogni giorno, non arrendendosi all'oscurità" spiega Nadir.