Conte: Consiglio ministri in Calabria

ROMA, 20 MAR - "Vi anticipo che ho intenzione di far svolgere un Consiglio dei ministri in Calabria, perché la Calabria è una delle Regioni del Sud più abbandonate a se stesse e il Consiglio avrà un valore simbolico ma anche operativo". Lo afferma il premier Giuseppe Conte incontrando gli studenti alla università Luiss di Roma nelle conversazioni su "Europa e futuro". "In Calabria ci sono tanti problemi, una sanità disastrata, una criminalità insidiosissima. Con il Consiglio dei ministri porteremo delle misure concrete", sottolinea Conte che aggiunge: "Sulla sanità stiamo pensando ad intervento straordinario, risolutore".