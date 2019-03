Cinema: Likemeback, si diventa eterni coi social

ROMA, 20 MAR - "Prima eri solo vivo, ora sei eterno". Così una delle protagoniste di 'Likemeback' di fronte alla foto di una lisca di pesce appena postata su Facebook e Instagram. E' uno dei momenti chiave del film di Leonardo Guerra Seragnoli che, dopo il festival di Locarno, esce il 28/3 distribuito da Nightswim e pone al centro di tutto tre ragazze diciottenni fedeli a un solo dio: il loro smartphone. Lavinia (Blu Yoshimi), Carla (Denise Tantucci) e Danila (Angela Fontana), finito il liceo, partono insieme per una vacanza in barca a vela. Sono tutte sole con i loro smartphone di ordinanza e un silenzioso skipper, Josko (Goran Markovic) in viaggio lungo le coste della Croazia. Le tre ragazze si consumano tra i loro sogni, la grande paura di crescere e, soprattutto, la loro smodata vanità digitale. Per loro non c'è occasione da perdere per condividere quello che fanno, vedono, provano in attesa di un "mi piace" o dei 30mila follower che ti rendono un influencer o un fashion blogger. Anche a danno dell'amicizia.