Totti ambasciatore Roma Euro 2020

FIRENZE, 20 MAR - Saranno Francesco Totti e Gianluca Vialli gli ambasciatori di Roma Euro 2020. I due ex campioni sono stati scelti dalla Figc rispettivamente come ambasciatore di Roma Euro 2020 e dei Volontari di Roma. L'annuncio oggi a Coverciano in occasione della presentazione del programma per i volontari degli Europei Under 21 ospitati tra il 16 e il 30 giugno prossimo per la prima volta in Italia (a Bologna, Cesena, Reggio Emilia, Trieste e Udine) e a San Marino. E di Euro 2020, il primo Europeo di calcio itinerante disputato in 12 Paesi: a Roma si terranno la cerimonia inaugurale e la gara d'apertura. Nei prossimi mesi la Federazione selezionerà e formerà 400 volontari per il primo evento e più di 1000 per il secondo. L'obiettivo è creare una base importante per il volontariato sportivo in Italia.