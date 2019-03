Aree 'massima sicurezza' per Xi Jinping

ROMA, 20 MAR -Due 'green zone' e otto aree di massima sicurezza. E' tutto pronto per la visita del presidente della Repubblica popolare cinese Xi Jinping a Roma, in programma da domani pomeriggio a sabato. Controlli e bonifiche scatteranno già da domani mattina. All'interno delle due 'green zone', una in centro storico e l'altra in zona Parioli dove alloggerà il presidente cinese, saranno vietate manifestazioni e ogni forma di contestazione. Previste chiusure di strade e varchi d'accesso controllati dalle forze dell'ordine. Le otto aree di massima sicurezza includeranno i palazzi istituzionali in cui si recherà Xi Jinping, l'aeroporto di Fiumicino e l'albergo in cui alloggerà. Prevista anche una vigilanza aerea con un elicottero che seguirà gli spostamenti dall'alto.