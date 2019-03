Alda Merini, nasce Associazione dedicata a poetessa

ROMA, 20 MAR - Nasce a Milano l'Associazione Culturale Alda Merini, per iniziativa delle figlie della poetessa Emanuela, Flavia e Simona. L'Associazione, senza scopo di lucro, vuole "promuovere, tutelare, approfondire e diffondere la figura e l'opera" della Merini, di cui ricorrono nel 2019 i dieci anni dalla morte, avvenuta il 1 novembre 2009. Nel Consiglio Direttivo, oltre alle eredi, socie fondatrici, la presidente Marina Bignotti, per molti anni collaboratrice di Vanni Scheiwiller, amica ed editor di Alda Merini, Cinzia Boschiero e Paolo Recalcati. Al Consiglio Direttivo si affiancherà un Comitato scientifico formato, tra gli altri, da Ambrogio Borsani, Alberto Casiraghi, Nicola Crocetti, Paolo Di Stefano, Renato Minore, Vincenzo Mollica, Mauro Novelli e Luisella Veroli. In occasione del decennale della morte, l'Associazione si farà promotrice di alcune iniziative tra cui un Convegno, organizzato in autunno in collaborazione con l'Università degli Studi di Milano e dedicato all'opera e personalità di Alda Merini