Brexit: Tusk, un rinvio breve è possibile

BRUXELLES, 20 MAR - "Ho avuto una telefonata con la premier britannica Theresa May" sulle sue richieste e le ho detto che "sulla base dei confronti" con i leader Ue nei giorni scorsi "un'estensione breve sarà possibile, ma sarà condizionata ad un voto positivo ai Comuni. La proposta del 30 giugno, che ha i suoi meriti, crea tuttavia una serie di questioni di carattere legale e politico". Così il presidente del Consiglio europeo Donald Tusk in una dichiarazione in vista del vertice europeo di domani.