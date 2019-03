Hoeness "Bayern investirà come non mai"

ROMA, 20 MAR - La precoce eliminazione dalla Champions e la carta d'identità di diverse colonne della squadra (Robben, Ribery, Lewandowski, Rafinha) costringeranno il Bayern Monaco la prossima estate "a spendere come non mai". Ad anticipare la rivoluzione è stato il presidente Uli Hoeness: "Porteremo a termine uno dei più importanti programmi della storia del club, ringiovanendo la nostra rosa", ha detto il manager in un incontro con la comunità finanziaria. Il Bayern ha già acquistato a gennaio per 35 milioni il terzino francese Pavard, che arriverà a luglio, e con Robben e Ribery in uscita, gli obiettivi per la prossima estate sono de Ligt dell'Ajax ed Hernández dell'Atletico Madrid per la difesa, l'esterno offensivo Hudson-Odoi del Chelsea e gli attaccanti Timo Werner del Lipsia e Kai Havertz del Leverkusen.