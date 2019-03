Norme anti-violenza, "iter non rallenti"

ROMA, 20 MAR - Sullo stralcio delle misure in materia di violenza negli stadi dal cosiddetto 'Decretone' in Commissione Bilancio "da un lato mi dispiace, dall'altra spero che questo stralcio non ritardi l'approvazione". Lo dice il sottosegretario con delega allo Sport, Giancarlo Giorgetti. "Noi - aggiunge a margine di un evento al Foro Italico - avevamo previsto un tutt'uno perché anche queste norme servono per cambiare l'atteggiamento con cui si vivono gli eventi sportivi e la cultura sportiva dei tifosi, l'importante è che non rallenti l'iter di approvazione di queste misure".