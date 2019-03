Musica: Sfera Ebbasta, mamma e papà gratis al concerto

ROMA, 20 MAR - Mamma e papà gratis al concerto di Sfera Ebbasta. Dopo le polemiche scoppiate in seguito alla tragedia di Corinaldo - sei morti nella discoteca in cui era atteso l'artista lo scorso dicembre - il rapper apre le porte dello Sfera Ebbasta Popstar Tour ai genitori dei fan attraverso la Family Pack, una speciale iniziativa che consentirà a un genitore di accompagnare e partecipare a titolo gratuito ad uno dei concerti previsti nelle principali arene indoor nel mese di aprile. Ogni minorenne - per due settimane e fino a esaurimento posti - che compra un biglietto per lo show, avrà diritto a un ticket omaggio per l'adulto che lo accompagnerà (scrivendo a biglietti@thaurus.it e fornendo i documenti richiesti). "Ho pensato di coinvolgere i genitori in modo che possano vedere che nello show è tutto positivo - spiega Sfera - è un posto dove ci si diverte. Mi sono messo nei loro panni che hanno visto l'idolo dei loro figli, ancora ragazzini, additato dai giornali e dalle tv come se fosse un mostro". L'operazione - spiega una nota - nasce dalla profonda volontà di far condividere ai genitori l'esperienza della fruizione musicale dal vivo con i propri figli, cercando di far avvicinare sempre più la rap generation al mondo degli adulti. Due realtà apparentemente distanti si uniscono così live in un momento di pura condivisione, passione, energia positiva che solo l'emozione della musica dal vivo riesce a regalare. Grazie all'unicità del linguaggio musicale in grado di unire davvero tutti, la Family Pack è un invito che l'artista e la produzione intera rivolgono ai genitori per far sì che possano vivere in tuta serenità lo spirito di divertimento, l'entusiasmo e l'adrenalina di assistere ad un concerto insieme ai loro ragazzi. Tutte le date del tour sono su http://www.thaurus.it.(ANSA).