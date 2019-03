Inter, Lautaro "Icardi? risolva lui"

MILANO, 20 MAR - ''La situazione di Icardi? Non è una cosa bella, né per lui né per noi nel gruppo. Deve risolvere lui col suo entourage''. L'attaccante dell'Inter Lautaro Martinez commenta così, dal ritiro della nazionale argentina, la situazione di Mauro Icardi in nerazzurro. ''Noi lavoriamo come lui, siamo a disposizione del club. La decisione deve prenderla con la gente che lavora con lui - aggiunge Martinez a Tnt Sport -. Il derby? Sono molto contento, ho giocato il mio primo derbycon la maglia dell'Inter, ho potuto segnare e vincere. È una soddisfazione molto bella. Non riuscivo a dormire quel giorno''.