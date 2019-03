Stadio Roma: Raggi, nessuno sconto a chi ha sbagliato

ROMA, 20 MAR - "Nessuno sconto. A Roma non c'è spazio per la corruzione. Chi ha sbagliato non avrà alcuno sconto da parte di questa amministrazione". Così la sindaca Virginia Raggi in un post su Facebook a proposito dell'arresto del presidente del Consiglio Comunale di Roma Marcello De Vito nell'ambito dell'inchiesta sullo Stadio della Roma.