Tokyo 2020: ecco torcia olimpica, ricorda ciliegi in fiore

TOKYO, 20 MAR - Un ciliegio in fiore: il Giappone ha scelto il suo simbolo per costruire la torcia olimpica che dal prossimo anno viaggerà per tutto il paese fino ad accendere il braciere di Tokyo 2020. Il comitato organizzatore dei prossimi Giochi estivi ha presentato la torcia, e il disegno - secondo la spiegazione - è ispirato al fiore più amato da tutti i giapponesi. La presentazione e' avvenuta oggi perche' il viaggio della fiamma di Olimpia comincerà tra un anno esatto, quando la fioritura dei ciliegi e' in piena esplosione lungo tutto il paese. La fiamma spunterà da una raffigurazione di cinque petali, e il suo viaggio per il Giappone avrà "un forte impatto emblematico". La torcia sarà ricoperta in oro rosa, sarà lunga 71 cm e peserà 1,2 kg. "Ad ispirarmi - ha raccontato il designer Tokujin Yoshioka - sono stati i fiori di ciliegio disegnati dai bambini nell'area del disastro di Fukushima".