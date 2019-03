Calcio: Inter, Icardi verso rientro in gruppo

MILANO, 20 MAR - Si va verso una nuova schiarita nella telenovela Icardi. Domani infatti l'ex capitano dell'Inter, terminate le cure al ginocchio, dovrebbe tornare ad allenarsi insieme ai compagni per la prima volta dal 13 febbraio scorso. Si tratterebbe di un ulteriore passo avanti verso la conclusione del caso e il reintegro di Icardi per la sfida con la Lazio. Considerando la pausa per le nazionali, ad Appiano ci saranno solo otto nerazzurri: per la pace definitiva, quindi, bisognerà comunque attendere il ritorno a Milano anche degli undici giocatori attualmente in nazionale.