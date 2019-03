Precipita dal Monte Muret, morto escursionista

TORINO, 20 MAR - Un escursionista è morto oggi sul Monte Muret, spartiacque tra la Valle di Susa e la Valle di Viù, in provincia di Torino, nei pressi del Rocciamelone. L'uomo, cinquantenne residente a Sant'Antonino di Susa, stava effettuando una traversata con un compagno. Intorno a quota 3.000 metri, appena sotto la punta, è precipitato in un canalone per circa 200 metri. Il soccorso alpino ha recuperato il compagno, in stato di choc, e constatato il decesso dell'uomo precipitato. A rendere difficili le operazioni di soccorso il forte vento che soffia sulla zona. Sono stati necessari diversi tentativi, con l'elicottero 118, per recuperare il personale a terra e la salma, che è stata consegnata ai carabinieri.